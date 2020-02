Migranti, salvati in 81 nel Mediterraneo. Alarm phone: "Altri 90 alla deriva"

Migranti salvati nel Mediterraneo centrale e altri sembrerebbero essere ancora in pericolo. L'equipaggio della nave Aita Mari della ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario ha comunicato di avere localizzato e messo in salvo 80 persone alla deriva a bordo di una imbarcazione in condizioni precarie. Si tratta di 18 donne (tre in gravidanza) 8 minori e 54 uomini.

Alarm phone che via twitter poco fa ha ringraziato la ong per essere in zona Sar vicino alle coste libiche manifesta grande preoccupazione per una imbarcazione con 91 persone alla deriva ed alcune di esse sarebbero in mare perché il battello sta imbarcando acqua. "Dopo ore di chiamate a tutti i numeri della cosiddetta Guardia costiera libica - scrive Alarm Phone - ora siamo riusciti a parlare con un rappresentante che ci ha detto che la Libia non ha ancora avviato le operazioni di salvataggio perché i centri di detenzione sono pieni e serve una soluzione".