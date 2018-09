Migranti, Salvini: "Dal taglio dei 35 euro un miliardo di risparmi"

"Vogliamo arrivare a una media Europea, tagliando una parte di questi 35 euro e garantendo tutti i servizi essenziali con una cifra di molto inferiore che penso possa arrivare intorno ai 20-22 euro al massimo. Ci sarà circa un miliardo di risparmio a vantaggio dei cittadini italiani e che io voglio reinvestire in sicurezza, assumendo nuove forze dell'ordine. Entro ottobre faremo il taglio dei 35 euro". Lo ha detto Matteo Salvini a 'Quarta repubblica' in onda stasera su Rete4.

"Un altro provvedimento prevedrà per coloro che sono condannati in via definitiva, quindi alla fine dei gradi di giudizio, per reati di terrorismo internazionale. Io a queste persone tolgo la cittadinanza italiana se era stata data loro. Riassumendo, se arrivano in Italia e diventano cittadini italiani e poi vengono beccati a compiere o ad organizzare un atto terroristico e vengono condannati fino al terzo grado, io li convoco, prendo la cittadinanza, gliela straccio e li rispedisco al loro Paese. Su questo decreto io e i miei uffici del Ministero dell’Interno ci abbiamo lavorato molto".

"E’ chiaro che abbiamo dovuto limare, modificare, ascoltare e ci saranno altri cambiamenti e miglioramenti. Se arriveranno delle buone idee e ne ho già vista qualcuna dai sindaci, dai Prefetti e dalle Regioni, questo decreto si arricchirà. Non pretendo di avere il verbo in tasca ma abbiamo ascoltato tutti, abbiamo coinvolto tutti e penso che quando il decreto verrà convertito in legge dal Parlamento gli italiani saranno un po' più sicuri".

PENSIONI: SALVINI, OBIETTIVO FINALE E' ABOLIZIONE TOTALE LEGGE FORNERO

"Obiettivo finale è l'abolizione totale della Legge Fornero". Lo dice Matteo Salvini, intervenendo a Quarta Repubblica su Rete 4.