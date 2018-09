Migranti, Salvini: 'Denuncerò per favoreggiamento chi aiuta gli scafisti'

Aquarius 2 ha recuperato 50 persone al largo della Libia. Altri due gommoni, con a bordo 100 immigrati ciascuno, sarebbero in navigazione. A renderlo noto è il Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

'Denuncerò per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina chi aiuta gli scafisti', avverte il leader del Carroccio.

'Nelle ultime ore - sottolinea - i trafficanti hanno ripreso a lavorare, riempiendo barchini e approfittando della collaborazione di qualche Ong'. 'Pensare - si rammarica - che, dopo il caso Diciotti le partenze dalla Libia si erano azzerate! Aquarius 2 ha intralciato il lavoro della guardia costiera libica, ignorando le indicazioni. Secondo alcuni quotidiani, sta per essere cancellata dai registri navali di Panama (dopo aver subìto la stessa decisione da Gibilterra) perché 'è illegale e non rispetta le procedure'. Possono cambiare nome e bandiera altre mille volte: ma per questi signori i porti italiani restano chiusi'.