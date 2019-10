Migranti: sbarchi continui, 400 in hotspot Lampedusa. Sos sindaco

Sbarchi continui a Lampedusa. Anche oggi, come ieri, sono centinaia i migranti giunti nell'isola. Stanotte, in tre distinti approdi, sono arrivate duecento persone che si aggiungono ai tre di ieri per un totale di poco meno di un centinaio di persone. L'hotspot è stracolmo e ospita 400 migranti a fronte di una capienza massima di 95. "Non è un caso che, con l'attacco della Turchia alla Siria, dalla Libia inizino a fuggire in massa, la situazione è destinata a peggiorare", dice il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, in merito all'ultima ondata di sbarchi. "In giornata - aggiunge Martello - la metà di loro saranno trasferiti. Un centinaio con il traghetto di linea e altri cento con un incrociatore della Guardia di Finanza".