Migranti, sconfinamenti della Gendarmerie? Controllati italiani coi mitra

Migranti: inchiesta della Procura di Torino sugli "sconfinamenti"

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento verso ignoti, ipotizzando il reato di "porto illegale di armi da guerra in territorio italiano e minaccia aggravata dall'uso delle armi in danno dei cittadini italiani". Armi che - come ipotizzato dai magistrati - sarebbero state imbracciate dai gendarmi francesi "sconfinati" sul territorio italiano.

Due italiani controllati dai francesi in Italia?

L'inchiesta, in particolare, riguarda i fatti verificatisi a Cesana Torinese il 2 agosto scorso, quando in zone boschive della frontiera due persone di nazionalità italiana sono state controllate da quattro uomini in divisa che puntarono loro contro i mitra. Alla fine dell'intervento i militari dissero ai fermati di non dire nulla. "Al momento abbiamo elementi che ci permettono di poter dire che si tratti di corpi speciali della gendarmeria francese", ha spiegato il procuratore capo Armando Spataro. Come avvenuto per gli episodi precedenti, la Procura emettera' un ordine di investigazione europeo.