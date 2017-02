Migranti, sindaco del Pd chiude la strada per impedire nuovi arrivi

Per impedire l'arrivo di nuovi immigrati nel suo paese, un sindaco chiude la strada con un'ordinanza e fa scaricare una massa di terra per bloccare l'unica via d'accesso alla struttura ricettiva.

Accade a Vitulano, in provincia di Benevento, dove il primo cittadino, Raffaele Scarinzi, afferma: "Con gli immigrati bisogna che lo Stato rispetti i patti e le regole con gli enti locali. I comuni che già ospitano uno Sprar non possono ospitare altre strutture per immigrati gestite da privati".

Vitulano ospita già un Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ma dopo la chiusura di un altro centro in periferia di Benevento era stato disposto dalla prefettura il trasferimento di altri 34 migranti.

A settembre il sindaco di Vituliano aveva guidato la rivolta dei comuni virtuosi

che aderiscono alla rete Sprar, facendo integrazione e accoglienza, ma poi senza essere interpellati si trovano paracadutate sul proprio territorio altre decine di migranti in strutture temporanee prefettizie. "Siamo ormai degli incubatori di rifugiati", tuonava Raffaele Scarinzi.

L'ordinanza sindacale è stata eseguita scaricando una massa di terra sull'unica via di accesso - a strada comunale Castello /Arnara - alla struttura ricettiva.