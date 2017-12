Migranti, soccorsi barconi con 250 a bordo

Notte tra Natale e Santo Stefano di allarme e soccorsi nel Mediterraneo dove continuano le traversate di migranti dalla Libia nonostante le difficili condizioni metereologiche.

Dalla notte scorsa le uniche due navi umanitarie rimaste ad operare nel Mediterraneo, la Proactiva Open Arms e la Aquarius, sono impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso di tre imbarcazioni che hanno lanciato la richiesta di aiuto alla sala operativa. Una prima barca con circa 134 persone a bordo (tra cui 36 minori e 7 bambini) è stata individuata intorno alle sei di stamattina. Poco più tardi una unita' navale di Eunavformed ha soccorso altri due barchini con complessive 121 persone. Potrebbero essere i migranti che hanno dato l'allarme stanotte oppure altri, non e' ancora chiaro. Continuano dunque le ricerche di eventuali altre imbarcazioni

"Nessuno si riposa finché c'è vita alla deriva, è inverno e ci sono bambini a bordo e ogni minuto conta - dice il coordinatore di Proactiva Open Arms Oscar Camps - abbiamo individuato una prima imbarcazione con 134 persone a bordo, molto esposta e alla deriva, altre due sembrano scomparse". In zona, in acque internazionali, c'e' anche la nave Aquarius di Sos Mediterranee alla sua trentaduesima missione nel Mediterraneo.

Proprio gli ultimi migranti soccorsi e sbarcati a Pozzallo la scorsa settimana hanno raccontato di come le modalità dei viaggi negli ultimi tempi siano ancora cambiate: i trafficanti, probabilmente anche per l'intensificarsi dell'azione di contrasto a terra e per le prime evacuazioni portate a termine da Oim e Unhcr grazie agli accordi internazionali, ma anche per i rischi maggiori dovuti alle condizioni meteo invernali, hanno abbassato i prezzi delle traversate fino a 400 euro e sono arrivati ad imbarcare su un solo gommone fino a 165 persone. Condizioni che rendono sempre piu' difficile il viaggio.