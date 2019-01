A bordo del gommone avvistato ieri al largo delle coste di Tripoli c'erano 120 persone. A riferirlo è il portavoce dell'Oim, Flavio Di Giacomo, che ha parlato con i tre sopravvissuti arrivati a Lampedusa ."Erano in 120 - spiega Di Giacomo -. Hanno imbarcato acqua e hanno cominciato ad affondare". Tra i dispersi, che non sono 17 come sembrato in un primo momento ma 117, ci sono diverse donne, di cui una incinta, e due bambini, di cui uno di 2 mesi.