Migranti, Tremonti: colpa della presenza della Cina in Africa

La situazione sarà catastrofica. Giulio Tremonti, ospite di David Parenzo a In Onda, su La7, rivela che in tema di immigrazione “nessuno parla della presenza della Cina in Africa, una presenza di enorme rilievo”.

Giulio Tremonti spiega con le sue competenze il fenomeno dell’immigrazione: "Nessuno parla della presenza della Cina in Africa, una presenza di enorme rilievo. Il numero è di 200 milioni, non 220mila. Le masse sono sconfinate e quello che impressiona e che non lo dice nessuno è che andando via i più giovani restano nella miseria i vecchi, una catastrofe epocale. L’immagine è che l’italia è l’unica dalle frontiere aperte. Oggi il governo invece di chiudere ha stipulato accordi suicidi e messo in piedi una serie di organizzazioni che portano i migranti qui da noi ed è solo l’inizio della catastrofe".