Venerdì, 22 novembre 2019 - 18:14:00 Migranti: tribunale dei Ministri archivia Salvini per Alan Kurdi Il tribunale dei Ministri ha archiviato l'indagine in cui era indagato l'ex ministro degli Interni Matteo Salvini in merito alla vicenda della nave Alan Kurdi

Salvini per abuso d'ufficio e rifiuti di atti di ufficio in merito alla vicenda della nave Alan Kurdi della ong Sea Eye avvenuta lo scorso 3 aprile, quando la Ong tedesca soccorse al largo della Libia 64 migranti a bordo di un gommone. Archiviata anche la posizione del prefetto Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale. "Una buona notizia ogni tanto...". Così Matteo Salvini, ospite del festival del lavoro all'auditorium Antoniano di via Manzoni a Roma, commenta la sua archiviazione da parte del tribunale dei ministri per il caso Alan Kurdi.