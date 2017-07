Migranti, l'Ue: "Le nuove misure". 280 mln di euro e coordinamento in Libia

Libia, redistribuzione di rifugiati, rimpatri dei migranti economici, prevenzione delle migrazioni con interventi nei paesi di origine. ll piano di azione a sostegno dell'Italia deciso oggi dalla Commissione prevede diversi livelli di intervento e di accelerazione, sulla base di misure gia' decise nei mesi scorsi. Ci sono compiti per la Commissione e le agenzie Ue, gli Stati e l'Italia. In particolare, l'esecutivo si impegna fra l'altro a:



- aumentare le capacita' delle autorita' libiche attraverso un progetto da 46 milioni preparato con l'Italia,



- sostenere un centro marittimo di coordinamento e salvataggio in Libia



- aumentare i fondi per la gestione dell'emergenza con 35 milioni immediati all'Italia,



- assicurare la piena mobilitazione delle agenzie europee dell'asilo (Easo) e delle frontiere (Frontex),



- lanciare un nuovo programma di reinsediamento dai campi profughi nei paesi di transito,



- lavorare con la Libia i paesi del Sahel per un miglior controllo delle frontiere meridionali della Libia,



- aumentare gli accordi per i rimpatri nei paesi di origine



- mobilitare ulteriori 200 milioni per il fondo per l'Africa, garantendo un finanziamento analogo per il 2018 e oltre da parte del bilancio Ue e degli Stati.



Agli stati si chiede di: - Contribuire piu' sostanzialmente al fondo fiduciario Ue-Africa per completare i 2,6 miliardi dal limitato bilancio Ue , in linea con l'impegno preso alla Valletta nel novembre 2015



- Accelerare la redistribuzione dall'Italia con una risposta piu' rapida alle richieste italiane



- Affiancare l'Ue negli accordi con Tunisia, Egitto e Algeria



- Accelerare la discussione sulla riforma del sistema di Dublino sul diritto di asilo - Mobilitarsi assieme a Frontex per sostenere i rimpatri dall'Italia



All'Italia si chiede infine di:



- Preparare un codice di condotta per le navi Ong nel Mediterraneo



- Rispettare i propri impegni sulla redistribuzione, in particolare registrando urgentemente tutti gli eritrei presenti in Italia, centralizzando le procedure e rendendo possibile la redistribuzione dei minori non accompagnati



- Attuare rapidamente la legge Minniti creando ulteriori hotspot per la registrazione e migliorando le capacita' di detenzione - Aumentare i rimpatri.