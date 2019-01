Migranti, un altro barcone in avaria. In 100 a bordo, si temono morti

Un altro barcone con 100 persone a bordo e' stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficolta', a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Il natante, che inizialmente non aveva chiesto aiuto, starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico.

A bordo, secondo quanto segnalato, potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un bambino. "Alle 10 di questa mattina - spiega Alarm Phone -, siamo stati avvertiti di un'imbarcazione con 100 persone a bordo che stava tentando di attraversare il Mediterraneo. Alle 11 abbiamo ricevuto la loro prima posizione. Erano a 60 miglia al largo di Misurata (Libia), ma la situazione era calma e ci chiedevano di restare in standy, mentre tentavano di utilizzare un motore".

"Tra le 11:40 e le 12:20 - continua il sistema di allerta -, le persone hanno cominciato ad andare nel panico. Volevano che informassimo le autorita', ma non quelle libiche. Abbiamo fornito loro assistenza legale, spiegando che Libia e Italia avrebbero sostenuto la responsabilita' libica per l'area in cui erano". "Alle 12:20 - si legge - abbiamo ricevuto una nuova posizione. Erano a 12 miglia piu' a est e avevano problemi di navigazione. Un bambino e' incosciente o morto. Il natante sta imbarcando acqua. Chiedono aiuto, anche se questo potrebbe significare tornare in Libia".

"Roma e Malta ci hanno istruito di contattare la guardia costiera di Tripoli come autorita' competente" per il soccorso della barca con 100 Migranti a bordo al largo di Misurata, scrive poco dopo su Twitter Alarm Phone. "Finora - aggiunge - non abbiamo avuto alcuna risposta dalla Guardia costiera di Tripoli. Non possiamo nemmeno confermare che abbiano ricevuto il nostro messaggio. Stiamo chiamando tutti i numeri di telefono, finora senza successo”.

Situazione che persiste. "Abbiamo chiamato diverse volte i 6 diversi numeri della guardia costiera di Tripoli. Non sono raggiungibili. Ma esistono?", scrive ancora su Twitter Alarm Phone che conclude: "Abbiamo informato Malta e Italia ci questo e abbiamo ricevuto da Roma un settimo numero, ma anche questo non va. Al momento nessuna autorita' ci ha confermato il coordinamento Sar".