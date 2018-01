Milano, aggredito da baby gang. Ferisce 17enne con un coltello

Un uomo di 56 anni ha ferito con un coltello un giovane di 17, dopo un diverbio alla fermata del bus 80 a Milano. Il fatto e' avvenuto attorno le 22 di ieri quando il mezzo si trovava all'altezza del capolinea di piazza De Angeli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri un gruppo di ragazzi avrebbero ritardato la partenza del bus da via Capacelatro, innescando una discussione. Poi, dopo qualche fermata, si sarebbe passati ai fatti: i giovani avrebbero cominciato a spintonare l'uomo con pugni al volto e al corpo. A quel punto l'adulto ha estratto un coltellino di 7 centimetri e ha ferito nel fianco sinistro di uno degli aggressori. Soccorso da un'ambulanza del 118, il giovane e' stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo, dove non e' in pericolo di vita. Anche il 56enne, che ha riportato alcune abrasioni al volto, e' andato in ospedale al San Paolo, ma soltanto a scopo precauzionale. I militari del Nucleo Radiomobile, intervenuti sul posto, lo hanno denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate.

Cinque ragazzi, quattro 17enni e un 18enne: era composto cosi' il gruppo di giovani che ieri sera ha litigato con l'uomo di 56 anni al capolinea del bus 80, prima della partenza, e poi durante il tragitto sull'autobus, provocando la sua reazione una volta scesi dal mezzo, alla fermata di piazza De Angeli. Uno dei piu' giovani e' stato ferito al fianco. A dare l'allarme e' stata una giovane che si trovava alla fermata e ha assistito all'alterco. Gli investigatori precisano che fin da subito le condizioni del ragazzo non sono apparse gravi e che "non si e' trattato di una rissa".