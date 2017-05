Milano, finisce l'era delle toghe rosse. Quadruplicati i voti per Mi

Milano, rinnovata giunta Anm. Quadruplicati dal 2008 i consensi di Mi

Rinnovata la Giunta distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati di Milano. Area ha preso 194 voti e 2 seggi, Magistratura Indipendente 181 voti e 2 seggi, Unicost 157 voti e 2 seggi mentre Autonomia & Indipendenza 76 voti e un unico seggio. Il risultato ha portata storica perché la corrente di quelle che Berlusconi chiamava "toghe rosse", perde molti voti passando dai 279 del 2008 ai 194 odierni.

Il Consigliere del Csm, Claudio Galoppi, commentando il voto nel distretto di Milano ha parlato di "un ottimo risultato per Magistratura Indipendente che ha confermato i due seggi che aveva in precedenza, nonostante la novità della lista di A&I (non presente alle elezioni del 2013), e ha i due candidati più votati in assoluto nel Distretto: Mauro Gallina giudice penale di Milano con 138 voti ed Ilaria Perinu Sostituto Procuratore di Milano con 132 voti". Secondo il Consigliere Galoppi, "il dato è davvero significativo se confrontato con quello del 2008, quando Area aveva 279 voti, Unicost 238 e Magistratura indipendente solo 51 voti. Oggi, con 181 voti e 2 seggi, abbiamo quadruplicato il consenso, ottenendo sempre maggiore fiducia da parte dei colleghi".