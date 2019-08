Milano, parte il crowdfunding immobiliare di House4Crowd di Francesco Chechile

Un investimento in uno dei mercati immobiliari di maggior successo, Milano, in pieno centro a via Sforza. Lancia così la sua prima operazione House4Crowd, la piattaforma di crowdfunding immobiliare che può contare su partner come Banca Sella e Digital Magics. L’operazione, che prevede una raccolta totale di 550mila euro fino al 25 agosto, consiste nel recupero, a fini abitativi, di un sottotetto di 250 mq. L’idea progettuale è di frazionare il locale in due unità immobiliari, con la demolizione della copertura esistente e la sua ricostruzione: “L’operazione è solida dal punto di vista finanziario, con un ritorno stimato del 14% l’anno. Ed è anche una garanzia perché a proporla è un’azienda di grande affidabilità come Proptech Srl, di Giuseppe Sansone”, spiega Francesco Chechile, investitore immobiliare e Ceo di House4Crowd.

Il crowdfunding immobiliare: lo strumento ideale per diversificare

Francesco Chechile ha avuto l’idea di House4Crowd mentre viveva in Spagna. In terra iberica c’erano già delle realtà del settore che iniziavano a fare business. Con la modifica del regolamento per l’equity crowdfunding, che ha aperto lo strumento anche a realtà immobiliari, ha deciso di costruire la piattaforma di House4Crowd, che in poco tempo ha conquistato la fiducia di partner come Banca Sella, intermediario nei pagamenti e garante della sicurezza, e Digital Magics, che ha acquisito il 20% delle quote societarie. Il portale ha ottenuto l’autorizzazione della Consob.

La crescita del crowdfunding immobiliare

Il crowdfunding immobiliare, secondo le stime di analisti di mercato, è destinato a raggiungere entro il 2025 un valore di 300 miliardi. Partito in America, è arrivato in Europa e anche in Italia, dove il fenomeno del crowdinvest è in grande crescita: nell’equity crowdfunding la raccolta ha superato gli 82 milioni di euro, cifra raddoppiata negli ultimi due anni, secondo il “Quarto Rapporto del Crowdinvest” del Polimi. “Investire nelle operazioni è facile e viene fatto in piena trasparenza. L’utente, su House4Crowd, può accedere a tutti i documenti utili per effettuare una valutazione dell’immobile (visura, capitolato, cessione del preliminare ecc). Per investire, compila un campo con i suoi dati e in soli tre click può valutare il progetto, scegliere la quantità di soldi da investire e confermare il bonifico”. La cifra di partenza per l’investimento sulla prima operazione è di 500 euro: “Lo strumento del crowdfunding immobiliare è perfetto per chi vuole diversificare i propri investimenti: investe solo una parte della somma, diversifica le operazioni, riduce il rischio”.

La prima operazione su Milano centro

L’immobile oggetto della prima operazione di House4Crowd è situato in un quartiere residenziale al centro di Milano. La zona è servita sia dalla M3 che dalle prossime fermate della M4. L’immobile si sviluppa su sette piani ed è situato strategicamente rispetto alle più importanti arterie centrali e cittadini, ben servito da strutture pubbliche e private, scuole, banche, supermercati, negozi ecc. Il progetto prevede la realizzazione di due unità immobiliari, di 120 e 80mq, dotate di terrazzo. Nel primo anno è previsto un utile lordo di € 287.610 e un utile al netto delle imposte di impresa pari a € 207.367, come si legge nel business plan.

“L’operazione di Milano è solo la prima di cinque progetti che stiamo chiudendo. Il progetto è ambizioso. Grazie anche alla spinta dei nostri partner ambiamo a diventare la piattaforma più usata in Italia per il crowdfunding immobiliare”, continua Chechile.

House4Crowd: fondata da Francesco e Rosaria Chechile, due investitori immobiliari, House4Crowd è una piattaforma di crowdfunding immobiliare, autorizzata dalla Consob, che può contare su partner come Banca Sella e Digital Magics. Quella di “Milano Sforza” è la prima operazione immobiliare che promuove.