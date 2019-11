Milano, picchiava la moglie e abusava della figlia di lei: arrestato

Picchiava la moglie da due anni abusava della figlia di lei, che adesso ha 14 anni. Un 44enne milanese è stato arrestato dagli agenti del commissariato Comasina per maltrattamenti, violenza, lesioni e atti sessuali su minori.



A denunciare la situazione è stata la figlia 14enne della donna, che agli agenti del commissariato Comasina, guidati dal dirigente Antonio D'Urso, ha raccontato come i maltrattamenti in famiglia andassero avanti da anni. Dopo la sua ricostruzione è scattato immediatamente il 'codice rosso', e l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e per abusi su minore di 24 anni con l'aggravante della convivenza. Il 44enne, infatti, aveva anche tentato di abusare della ragazza da quando lei aveva 12 anni, ma finora lei non aveva trovato il coraggio di denunciare per paura delle possibili reazioni patrigno e della madre. L'uomo era già finito a processo per le vessazioni imposte alla moglie 41enne ma era stato assolto in appello. Dalla fien del processo, tuttavia, la situazione non era cambiata. Oltre ad aver tentato di abusare della ragazzina, l'uomo maltrattava anche gli altre figli piccoli della 41enne. Quando piangevano o lo disturbavano, li puniva obbligandoli a fare la doccia ghiacciata e li faceva andare a letto ancora bagnati. Per sottrarli alle angherie del patrigno, la 14enne li nascondeva negli armadi della casa. L'uomo picchiava spesso anche la moglie, che era completamente soggiogata dalla personalità di lui e non era riuscita a farlo smettere in alcun modo.