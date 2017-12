Milano, scontri tra militanti Forza Nuova e antagonisti

Tensione a Milano tra i militanti di Forza nuova e gli antagonisti della rete antifascista milanese che sono arrivati allo scontro durante una raccolta firme per le "case popolari solo agli italiani" organizzata e promossa dall'ultradestra nel quartiere Stadera, in via Spaventa, zona sud della città.

Gli antifascisti si sono avvicinati e a quel punto sono venuti alle mani con gli altri. Inizialmente sono stati meno di una decina i rappresentati dei neofascisti coinvolti, oltre a quelli presenti al presidio, una ventina gli antagonisti. Calci, pugni e spintoni, prima che le forze dell'ordine intervenissero a diverli. Secondo i testimoni, i militanti di Forza Nuova avrebbero picchiato con schiaffi e pugni in faccia anche due ragazze. Con il tam tam della rete antifascista sono poi arrivati altri attivisti, passato il momento di massima tensione se ne contavano circa cinquanta.

La Digos era già presente sul posto per l'appuntamento del pomeriggio promosso da giorni da Forza Nuova. Sul posto sono arrivati in poco tempo un gran numero di agenti e carabinieri a tenere a distanza i due gruppi, che hanno continuato a urlarsi contro slogan e cori. Gli antifascisti sono poi partiti in corteo per le vie del quartiere.