Milano, scontro filobus-mezzo dell'Amsa: diversi feriti, uno grave

Uno scontro tra un mezzo dell'Amsa e un autobus dell'Atm si e' verificato sabato mattina a Milano. E' accaduto poco dopo le 8 in via Ergisto Bezzi all'angolo con via Marostica. Dalle primissime informazioni sembra che a bordo del filobus della linea 90 ci fossero 15 persone, che non avrebbero riportato gravi conseguenze. Ad avere la peggio sarebbero invece stati i dipendenti dell'Amsa. Il conducente del camion della raccolta differenziata e' rimasto incastrato nelle lamiere ma non avrebbe mai perso conoscenza. Piu' grave una ragazza di 25 anni che sarebbe invece andata in arresto cardiaco e per lei sarebbe stato necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale Sacco. Sul posto oltre i soccorritori del 118, che hanno attivato il dispositivo maxi emergenza, anche la polizia di Stato, la polizia locale e i vigili del fuoco. Ancora in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.