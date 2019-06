Milano, spara dieci colpi di pistola a salve contro un bus. Denunciato

Un 21enne e' stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme ed esplosioni pericolose dopo aver sparato dieci colpi con una pistola a salve in direzione di un autobus in via Quinto Romano, a Milano. Alle 19.30 di ieri il giovane, che ha un precedente per minacce, e' sceso dal mezzo e ha puntato l'arma priva del tappo rosso contro le porte, creando preoccupazione nei passeggeri a bordo della linea 76. I carabinieri sono riusciti a individuarlo poco dopo a casa, un appartamento che condivide con i genitori a pochi metri dalla fermata. Nella sua camera da letto sono state trovate due pistole a salve con 42 cartucce, un machete, sette coltelli (di cui quattro a farfalla), un taglierino e un tirapugni. Il 21enne avrebbe alcuni squilibri psichici, anche se non sono stati accertati clinicamente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, poco prima di sparare avrebbe litigato con un gruppo di amici e stava quindi tornando a casa particolarmente nervoso.