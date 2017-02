Milano, studentessa 15enne aggredita e violentata sul treno dei pendolari

Una ragazza di quindici anni e' stata aggredita e palpeggiata sul treno Milano-Mortara l'altro ieri da due uomini, probabilmente di origine nordafricana. L'intervento della polizia e' di ieri sera alle 21, su chiamata della clinica per minorenni De Marchi, dove nella mattinata era la giovane stata ricoverata con contusioni multiple e delle fratture al costato.

Dal suo racconto emerge che la sedicenne, all'uscita da scuola, si era recata alla stazione milanese di Porta Genova per prendere un treno verso casa; li' ha incontrato una conoscente e insieme si sono sedute nell'ultimo vagone. Quando l'amica e' scesa dal treno all'altezza di Abbiategrasso, nel milanese, e' rimasta sola. Proprio nel tratto Abbiategrasso-Vigevano sarebbe avvenuta la violenza: calci, pugni, e insistenti palpeggiamenti al pube. Arrivata nella cittadina del Pavese, la ragazza e' riuscita a divincolarsi ed e' scesa. A casa pero' non ha raccontato nulla alla madre. Al mattino dopo a scuola, ha avvertito capogiri e dolori ed e' stata portata in clinica intorno a mezzogiorno.