Omicidio nel Milanese: fermato dai carabinieri 37enne

E' stato fermato dai carabinieri di Sesto San Giovanni il 37enne che questa mattina ha accoltellato un 43enne a Cusano Milanino, alle porte di Milano. L'uomo era stato portato in caserma poco dopo il fatto e fermato subito. Quindi e' stato ascoltato dagli investigatori. Secondo una prima ricostruzione ha sorpreso il 43enne, ex fidanzato della sua attuale compagna, nel giardino della villa di lei, forse dopo precedenti episodi in cui la vittima aveva perseguitato la ex fidanzata. Al culmine di una violenta lite tra i due uomini l'ha colpito. Poco dopo essere stato soccorso e portato al Niguarda il 43enne e' morto.

Milano, uomo ucciso nel giardino di casa dell'ex fidanzata a Cusano

E' successo verso le 11 di sabato e sul posto sono intervenuti i carabinieri.