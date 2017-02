Milleproroghe, ok del Senato: dai taxi agli affitti, ecco le novità

Via libera del Senato al decreto milleproroghe: il governo ha incassato la fiducia dell'aula di Palazzo Madama con 153 voti favorevoli e 99 contrari. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 28 febbraio, passa ora all'esame della Camera.

Tensioni si sono rilevate sulle norme che hanno scatenato la protesta di alcune categorie: dopo gli ambulanti, che nei giorni scorsi sono scesi in piazza per ottenere la proroga delle concessioni fino al 2018, oggi e' la volta dei tassisti che hanno bloccato il servizio nella capitale e in altre citta' italiane per protestare contro la sospensione di una serie di norme che dovrebbero regolamentare gli Ncc e contrastare le pratiche abusive. Una sanatoria che, secondo la categoria, favorisce Uber. Dopo i rilievi della Ragioneria dello Stato, sono saltate dal testo del maxiemendamento su cui il governo ha posto la fiducia, le misure che prevedevano la sospensione delle rate dei mutui contratti per il pagamento dei tributi a seguito del sisma del 2012 fino a completa erogazione dei contributi per la ricostruzione (resta comunque il differimento del pagamento dei mutui accesi presso la Cdp dai Comuni colpiti dal sisma del 2012) e la sospensione fino al 30 novembre 2017 della pretesa tributaria relativa al contenzioso sulle accise di autoproduzione di energia.

Queste le principali novita' in arrivo:

- STOP OBBLIGO REGISTRO AFFITTO IN 730 PER CEDOLARE Stop all'obbligo del proprietario di indicare nel 730 la registrazione del contratto d'affitto a canone concordato per ottenere la cedolare secca al 30%. Eliminato anche l'obbligo di indicare la denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'Ici.

- PROROGA BONUS 50% IVA DOVUTA SU CASE AD ALTA EFFICIENZA Prorogata al 31 dicembre 2017 la detraibilita', ai fini Irpef, del 50% dell'importo corrisposto per l'Iva dovuta sugli acquisti di immobili ad alta efficienza energetica (classe energetica A o B) ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione e' pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e' ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei novi periodo d'imposta successivi.

- DIS-COLL PROROGATA Prorogata al 30 giugno 2017 l'indennita' di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, la cosiddetta dis-coll. La proroga consente il ricorso all'indennita' per i casi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017 fino al 30 giugno.

- SLITTA AVVIO LOTTERIA SCONTRINI BANCOMAT Slitta dal primo marzo al primo novembre 2017 l'avvio dell'applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini per gli acquisti di beni o servizi con carta di debito o credito, introdotta con la legge di bilancio. Per i pagamenti in contanti il termine resta il termine del primo gennaio 2018.



- RINVIO NORME NCC E TAXI ABUSIVI Rinviato al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti contro le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Si prevede inoltre che restino sospese le disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea operi fino al 31 dicembre 2017: tali norme prevedono una serie di limiti e divieti per gli Ncc tra cui l'obbligo di ritornare in rimessa dopo aver accompagnato il cliente. La modifica ha scatenato la protesta dei tassisti che la considerano una sanatoria a favore di Uber.

- STABILIZZAZIONE RICERCATORI ISTAT il termine di scadenza dei contratti a tempo determinato dei ricercatori Istat e' prorogato fino alla conclusione delle procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2018, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

- CONCESSIONI AMBULANTI Slitta a fine 2018 l'entrata in vigore della direttiva Bolkestein per il commercio ambulante. Tutte le concessioni in essere scadranno quindi a fine 2018, comprese quelle per cui erano gia' state avviate le procedure di assegnazione.

- SANATORIA RENDICONTI PARTITI POLITICI Arriva la proroga per l'invio dei bilanci dei partiti politici: non dovranno pagare le multe per la mancata presentazione dei rendiconti entro il 15 giugno di ogni anno. Slitta al 31 dicembre 2017 il termine per la trasmissione della documentazione relativa agli anni 2013, 2014 e 2015. Il mancato invio entro il termine del 15 giugno comportava una sanzione di 200.000 euro. C'e' anche il via libera alla Cig per i dipendenti di partiti e movimenti politici.

- ILVA, 3 MESI IN PIU' PER ATTUAZIONE PIANO AMBIENTALE Slitta di tre mesi l'attuazione del Piano ambientale per l'Ilva. Il termine per la presentazione del Piano fissato al 30 giugno 2017, nonche' il termine di esonero della responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti delegati per le condotte poste in essere per l'attuazione del Piano, vengono prorogati al 30 settembre 2017 o alla data di entrata in vigore del Dpcm di approvazione delle modifiche del Piano, se anteriore alla data del 30 settembre, rimanendo comunque ferma la prorogabilita' per 18 mesi.

- PROROGA PARTECIPAZIONE FMI Proroga della partecipazione dell'Italia ai programma del Fondo monetario internazionale con la stipula di un accordo per oltre 23 miliardi con scadenza al 31 dicembre 2019 estendibile al 2020 con connessa garanzia statale.

- EREDI VITTIME AMIANTO Anche gli eredi dei deceduti nel 2016 per mesotelioma, contratto a causa di esposizione ambientale e/o familiare, potranno fruire delle prestazioni del Fondo vittime amianto istituito presso l'Inail.

- MINI-PROROGA IRES E IRAP Arriva la proroga di 15 giorni per la trasmissione delle dichiarazioni Ires e Irap che quindi andranno trasmesse entro il 16 ottobre.

- SPESOMETRO Novita' per lo spesometro: il primo anno di applicazione l'invio semestrale delle fatture e la prima trasmissione viene spostata dal 25 luglio al 16 settembre mentre la seconda dovra' essere effettuata entro il mese di febbraio.

- TASSA DI SBARCO Torna la tassa di sbarco per le isole minori: non potra' superare i 2,5 euro ed e' alternativa all'imposta di soggiorno.

- ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NIDI E ALBERGHI Slitta di un anno, al 31 dicembre 2017, l'obbligo di adeguare le strutture di asili nido (con piu' di trenta persone presenti) e alberghi (strutture ricettive con piu' di 25 posti letto) alle disposizioni antincendio.

- DIRITTI SORTIVI Prorogato al 10 luglio 2017 l'entrata in vigore delle norme in materia di destinazione di quota parte dell risorse assicurate dal mercati dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualita' generale. L'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega nazionale professionisti Serie A dovra' destinare non piu' il 4% ma il 10% delle risorse derivanti da tutti i contratti per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa'.

- ADDIO COMUNICAZIONI BENI AI SOCI L'adempimento, nato con l'obiettivo di contrastare le societa' di comodo, viene eliminato.

- AUMENTA TETTO CONTRIBUTI EDITORIA Slitta l'applicazione della riforma nella parte relativa al riordino dei contributi e cambiano i criteri di calcolo. Il contributo pubblico massimo liquidabile a ciascuna impresa editrice non puo' eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo. La norma vigente prevedeva che l'ammontare complessivo doveva calcolarsi "al netto del contributo" ma la modifica introdotta prevede la soppressione di tale previsione.

- MISURE TERREMOTO Prevista l'erogazione e il riparto dei contributi finanziari per gli anni dal 2017 al 2020 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici. Per salvare i bilanci del Comuni del Cratere 2009 sono stati stanziati 14 milioni, di cui 12 milioni per L'Aquila. I Comuni dell'Abruzzo, dell'Emilia Romagna e del Centro Italia sono sollevati dal pagamento del contributo al fondo di solidarieta'. Prorogata al 2017 la graduatoria del concorsone Ripam, che riguarda tecnici esperti di emergenza e di ricostruzione. Per le zone colpite dal sisma del Centro Italia sono previsti inoltre altri strumenti molto importanti, tra cui la sospensione delle fatture relative alle utenze delle case inagibili, l'estensione fino al 31 dicembre 2017 dell'esclusione dalla base imponibile Irpef dei sussidi occasionali, la proroga al 31 dicembre 2017 dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dei termini riferiti a rapporti interbancari per le banche insediate nei Comuni interessati dagli eventi sismici. Previsto il differimento del pagamento dei mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti accesi dai Comuni colpiti dal sisma del 2012.

- ANAS Al gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 i limiti alle assunzioni di diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonche' per il personale tecnico-operativo.

- CONCORSI AGENZIE FISCALI Ci sara' tempo fino al prossimo dicembre per coprire, tramite concorsi, le carenze di organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali. Queste erano state gia' autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici da espletare entro il 31 dicembre 2016.

- CARCERI, OK A 887 ASSUNZIONI Via libera a 887 assunzioni nella polizia penitenziaria con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi.

- ANTITRUST, AUMENTA ORGANICO previsto l'aumento della pianta organica dell'Agcm che che passa da 150 a 180 unita'.Per assumere le 30 unita' in piu' l'Authority e' autorizzata a bandire le procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2017.

- CONGUAGLI PENSIONI Prorogato al 1 gennaio 2018 il termine per le operazioni di conguaglio per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015.

- MAGISTRATI I magistrati di prima nomina che gia' esercitano non dovranno aspettare 4 anni per chiedere il trasferimento ma saranno sufficienti 3 anni, come previsto dal vecchio regolamento.

- NO TETTI SPESA PER EXPO 2015 Le societa' Expo 2015 Spa in liquidazione saranno svincolare dai tetti di spesa per acquisti di beni e servizi, per incarichi di consulenza e collaborazione, fino all'entrata in vigore del Dpcm di nomina del commissario straordinario per la liquidazione.

- CONTRATTO PROGRAMMA RFI Il contratto di programma, parte Servizi 2012-2014, di Rfi, la societa' che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, viene prorogato in attesa dell'iter di approvazione del nuovo contratto 2016-2021.

- FONDAZIONI LIRICHE Arrivano altri 10 milioni di euro per il 2017 per le fondazioni liriche, oltre alle risorse gia' assegnate per il triennio 2017-2019 dalla legge di bilancio.