Minacce per conto dei Casalesi, arrestato ex pugile olimpico

La Direzione investigativa antimafia di Trieste e il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza triestino hanno eseguito a Roma, questa mattina, una misura di custodia cautelare in carcere a carico di Ovidiu Bali, rumeno 44 enne, residente a Roma, accusato, con i 7 già in carcere dal 18 dicembre scorso, di aver commesso più estorsioni in Croazia, ma pianificate in Italia, in danno di imprenditori e professionisti, alcuni dei quali italiani operanti a Pola (Croazia) per favorire, secondo l'accusa, i Casalesi. L'uomo, dal fisico corpulento in quanto ex olimpico dei 'Pesi massimi' ad Atlanta '96, pregiudicato, che lavora prevalentemente come buttuafuori, secondo gli inquirenti, aveva il compito di intimidire con la sua minacciosa presenza fisica le vittime designate del gruppo criminale cui si vantava di appartenere, munito di delega a passare anche alle vie di fatto, ove necessario.