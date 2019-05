Minori: schiaffi e maltrattamenti all'asilo, indagate 3 maestre a Trieste

Bimbi di tre, quattro o cinque anni appena, presi a schiaffi dalle maestre. Trascinati sul pavimento. Spintonati per terra. Messi in castigo in stanze buie, da soli. È un caso di violenza senza precedenti a Trieste, quello scoperto dalla Procura in una scuola comunale dell'infanzia di via dell'Istria e di cui dà notizia il quotidiano Il Piccolo in edicola oggi. Il fascicolo dell'indagine, di cui si è occupata la Polizia locale, fa capo al Pm Matteo Tripani. Gli episodi sono stati documentati con registrazioni video e con le testimonianze delle mamme e dei papà, allarmati dai racconti dei figli. Tre le educatrici dell'asilo finite sotto inchiesta per “abuso dei mezzi di correzione e di disciplina in danno dei minori”. Il periodo sotto la lente degli investigatori va dal novembre del 2017 all'aprile del 2018. Nell'asilo i maltrattamenti e la violenza venivano usati dalle maestre indagate come veri e propri strumenti educativi. I genitori si sono accorti che qualcosa non andava dopo aver notato i lividi sulla pelle dei figli. Di qui la segnalazione alle forze dell'ordine. Da quanto è stato possibile ricostruire, le insegnanti indagate avrebbero già ricevuto provvedimenti disciplinari. La questione – scrive il giornale - è in ogni caso di tipo penale. Le tre dipendenti comunali compariranno domani in udienza davanti al gip Laura Barresi.