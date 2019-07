Modena: fiaccolata per i bimbi di Bibbiano. In otto aggrediscono manifestante

In Emilia anche manifestare in favore delle vittime di Bibbiano è diventato pericoloso. Se poi hai fatto un selfie con Salvini, ti aspetta il “comitato d’accoglienza”.

Modena. Dopo i fatti orrendi di Bibbiano un gruppo di genitori chiama a raduno in piazza la cittadinanza, per attraversare la via Emilia in una fiaccolata di solidarietà ai bambini vittime, sottratti alle loro famiglie di origine. E’ la sera del 27 luglio, ieri. Sono circa 400/500 persone. La fiaccolata è aperta a tutti, senza simboli di partito o bandiere di appartenenza politica e per prendervi parte viene data indicazione di indossare una maglietta bianca o un cappellino bianco, in segno di neutralità e desiderio di candore dell’infanzia. Un accorato appello alla verità che si conclude verso sera inoltrata a Piazza Grande, senza problemi di sorta. A fianco alla scalinata centrale i manifestanti hanno posizionato delle scarpette bianche di bambini e dei lumini, mentre nella piazza campeggiavano cartelli e striscioni con su scritto “mai più zitti” e “salvate i bambini”.

I partecipanti si disperdono nelle vie e piazze adiacenti per ristorarsi nei bar. A questo punto uno di loro, Andrea Nanetti, 43 anni e noto in Emilia per le sue battaglie in difesa delle vittime dell’amianto (il padre era uno di questi), viene accerchiato da 7/8 persone di giovane età, sui 20 anni e alcuni sui 30/35, vestiti di nero e con cappellini in testa. Contemporaneamente gli urlavano: “Dai, fallo ora il selfie con Salvini. Fai il furbo ora? Ti spacchiamo, fascio-leghista, leghista e salvinista”. Nanetti è anche un ex consigliere comunale di Correggio per il Pdl ed è stato recentemente candidato dalla Lega alle amministrative. A quel punto partono calci e spintoni ripetuti. Nanetti viene colpito. E’ con un amico, che non aveva neanche partecipato alla manifestazione, a cui viene rovesciato addosso un bicchiere di birra. I due cercano di ripararsi in un locale e alla fine ci entrano. Gli aggressori restano all’esterno, davanti all’ingresso, mentre uno di loro segue Nanetti dentro e gli dice: “Dove abiti? Se chiami la polizia è peggio e finisci male”. Ma Nanneti ha appena chiamato il 113 con due Volanti che accorrono prontamente. Gli aggressori intanto sono tutti scappati. La polizia scorta Nanetti all’autovettura.

I fatti vengono poi riportati nella denuncia che nella notte il quarantatreenne presenta alla questura di Modena. Il proprietario del locale, in cui le vittime dell’aggressione si erano rifugiate, avrebbe riferito a Nanetti che gli aggressori sono tizi riconosciuti in zona e che hanno fatto altre azioni simili in passato. Sarebbero degli attivisti anfifascisti. L’uomo si è poi recato al pronto soccorso che ha riscontrato ematomi, abrasioni e parti doloranti, conseguenza dei calci ripetutamente ricevuti. Per le contusioni riportate gli sono stati diagnosticati 3 giorni di prognosi. La Digos locale è sulle tracce degli aggressori.Il clima politico a Modena sembra particolarmente duro da mesi.

Nello scorso maggio la presenza del ministro dell’Interno Matteo Salvini è stata accolta da cortei di protesta dei centri sociali che hanno asserragliato la zona del comizio del ministro. Ci sono volute almeno dieci cariche delle forze dell'ordine per riportare la tranquillità nella piccola cittadina.