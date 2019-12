Cronache

Domenica, 29 dicembre 2019 - 15:03:00 Modena, nigeriano sequestra commessa: la lega e la benda per stuprarla Rapina e tentata violenza in profumeria, in manette un nigeriano clandestino di 34 anni

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Modena hanno identificato l'autore della rapina avvenuta ai danni della Profumeria Vaccari di largo Garibaldi il 17 dicembre, quando l'uomo era entrato nei locali all'apertura e aveva immobilizzato e bendato la commessa 22enne che si trovava sola nel negozio, chiudendo poi a chiave la porta. Come scrive ModenaToday, si era impossessato del denaro contenuto nella casa e poi aveva riempito alcune borse con i profumi esposti, per un valore di diverse migliaia di euro. La giovane dipendente ha poi spiegato di essere stata minacciata con un coltello e ha raccontato che lo straniero ha provato ad abusare di lei, ma è stato interrotto solo dal suono del campanello di un cliente, la cui presenza ha messo in fuga il malintenzionato con il bottino. Gli inquirenti sono riusciti a isolare un'impronta digitale che ha fornito un riscontro positivo nella banca dati delle forze dell'ordine E' stato identificato un 34enne di nazionalità nigeriana, clandestino e pluripregiudicato. L'uomo si era trattenuto in città e gli agenti sono riusciti ad identificare il suo nascondiglio e a raggiungerlo. Il 34enne - essendo irregolare e destinatario di ordini di espulsione - viveva nel sottotetto di una casa abitata da suoi connazionali. Il nigeriano è accusato di rapina aggravata, sequestro di persona e tentata violenza sessuale. Nono solo: deve anche rispondere di un furto avvenuto il giorno prima presso un supermercato. La stessa commessa lo aveva già riconosciuto come l'autore di un piccolo furto avvenuto all'interno del negozio il 1 dicembre scorso.