Modena, sgominata banda di rapinatori marocchini. Video

Fermati 3 marocchini per una serie di rapine tra Modena e Bologna

Tre marocchini ritenuti colpevoli di otto rapine commesse nell'arco di due mesi fra Modena e la provincia di Bologna, sono stati fermati dalla Polizia di Stato.

I tre marocchini arrestati questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato di Modena, ritenuti colpevoli di otto rapine, anche a mano armata, in soli due mesi tra Modena e Bologna, erano stanziali in Italia da vari anni e gia' noti alle forze dell'ordine per precedenti anche specifici. Due di loro sono clandestini, mentre il terzo ha un permesso di soggiorno per motivi familiari. L'attivita' d'indagine ha avuto sviluppi positivi grazie ad un'impronta digitale su una delle macchine provento di rapina. I tre sono finiti nella casa circondariale di Modena.