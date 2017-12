Molestie: figlia di Veltroni vittima in redazione a 'Vice'

'Vice' entra nel girone dello scandalo delle molestie sessuali. Il colosso media da 6 miliardi di dollari, secondo un'indagine condotta dal New York Times, avrebbe raggiunto quattro patteggiamenti per risolvere le accuse di molestie. Fra questi quello di Martina Veltroni, la figlia dell'ex segretario del Pd ed ex dipendente di 'Vice', secondo la quale il suo capo di allora, Jason Mojica, si e' vendicato contro di lei al termine di una loro relazione.

Molestie sessuali, Vice finisce sotto accusa - Licenziato Jason Mojica

Veltroni ha lasciato 'Vice', concordando un indennizzo come previsto dalle leggi americane in questi casi, e il mese scorso e' stato licenziato anche Jason Mojica "non in linea con i valori dell'azienda".

Vice - 4 casi: molestie sessuali, diffamazione

L'indagine del 'New York Times' ha trovato quattro casi che coinvolgono accuse di molestie sessuali o diffamazione nei confronti dei dipendenti di 'Vice', compreso uno che coinvolge il presidente, Andrew Creighton.

Molestie sessuali, Vice finisce sotto accusa - l'inchiesta del New York Times

Lo scorso anno Creighton, 45 anni, ha pagato 135.000 dollari a un'ex dipendente che ha affermato di essere stata licenziata dopo aver rifiutato una relazione intima con lui, secondo quanto riferito dalla gente sulla questione e documenti visti dal 'New York Times'. La donna ha rifiutato di commentare e ha chiesto di non essere identificata per proteggere la sua privacy. I numerosi episodi di molestie descritti dalle donne disegnano un'etica top-down del diritto maschile a 'Vice', in cui le donne affermavano di sentirsi come un altro favore di un partito in un'organizzazione in cui spesso le feste erano un'estensione del lavoro. Cio' che risalta e' che le accuse coinvolgono uomini tra i 20, i 30 e 40 anni che sono diventati maggiorenni dopo che le molestie sul posto di lavoro non erano solo un tabu' ma messe al bando. "La misoginia potrebbe sembrare diversa da come ci si sarebbe aspettati negli anni '50, ma era ancora li', era ancora radicata", ha detto Kayla Ruble, giornalista che ha lavorato a 'Vice' dal 2014 al 2016. In una dichiarazione al 'Times', Shane Smith e un altro cofondatore, Suroosh Alvi, hanno affermato: "Dall'alto, abbiamo fallito come azienda per creare un posto di lavoro sicuro e inclusivo in cui tutti, specialmente le donne, possano sentirsi rispettati e prosperare". Ma i due fondatori hanno anche annunciato: "Cosa faremo ora? Faremo di 'Vice' una vera e propria cultura del lavoro moderna, all'altezza dei valori egualitari che abbiamo perso. Ascolteremo il nostro staff e formeremo una nuova generazione di manager e leader".