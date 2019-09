Molestie sessuali a minorenne a fermata bus, arrestato 50enne a Pisa

Per diverse settimane, sin dai primi di agosto, molestava sessualmente una minorenne che ogni giorno, alla stessa ora, aspettava l’autobus al terminal della Sesta Porta, a Pisa Un cinquantenne pisano è ora agli arresti domiciliari disposti dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa con l’accusa di molestie sessuali reiterate ai danni di minore. La ricostruzione della vicenda si deve alla madre della ragazzina che, impaurita, non aveva raccontato nulla di quanto era costretta a subire. Accortasi però del turbamento della figlia, la donna è riuscita a farsi raccontare gli episodi e ha denunciato tutto alla Polizia municipale che ha sede proprio vicino al terminal dei bus. Dopo numerosi appostamenti e attraverso le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la vicenda e fatto arrestare l’uomo. “Nel complimentarmi per la professionalità, discrezionalità e prontezza con cui sono intervenuti gli agenti della Polizia Giudiziaria della Municipale – commenta l’assessore comunale alla Sicurezza, Giovanna Bonanno – intendo evidenziare ancora una volta il ruolo fondamentale e l’impegno quotidiano della Polizia Municipale al servizio e a tutela del cittadino. Grazie al loro intervento e ad una serie di indagini e controlli accurati, infatti, è stato possibile giungere in pochi giorni all’identificazione del responsabile di questi riprovevoli fatti ed al conseguente immediato arresto”.