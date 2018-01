Molestie sessuali a scuola, Fedeli accelera le norme sul licenziamento docenti

Molestie a scuola: Fedeli, accelerare licenziamenti docenti

Linea dura della ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, contro i docenti che si rendono responsabili di molestie sessuali a scuola. In un'intervista al Corriere della Sera, dopo i fatti accaduti al liceo Massimo a Roma, Fedeli ha annunciato che nel nuovo contratto degli insegnanti che si sta chiudendo in questi giorni dovra' essere inserita la seguente norma: "Il docente accusato di comportamenti o molestie a carattere sessuale nei confronti di alunne o alunni, studentesse o studenti minorenni, viene sospeso dall'insegnamento e sottoposto a iter disciplinare, al termine del quale, se giudicato colpevole, scatta il licenziamento", anche prima del processo penale quindi.

La ministra ha dichiarato che "un docente che ha molestato una studentessa non puo' rimanere al proprio posto. Non sfugge infatti a nessuno che nel particolare e delicato rapporto che si instaura tra docente e discente ci sono dei limiti che non possono essere mai varcati. E' anche questione di etica professionale. E' intollerabile - ha sottolineato - che gli autori di queste violenze siano coloro ai quali le famiglie affidano i propri figli e le proprie figlie". E ancora- "Io dico brave alle ragazze che denunciano - ha detto Fedeli - ma queste ragazze devono trovare ascolto, sostegno e risposte proprio dentro le istituzioni".