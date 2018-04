Molestie sessuali, Bill Cosby giudicato colpevole: rischia 30 anni

Molestie: Bill Cosby giudicato colpevole, rischia 30 anni

Bill Cosby e' stato dichiarato colpevole di molestie sessuali, che l'attore americano ha compiuto nei confronti di Andrea Constand nel 2004. Lo ha deciso una giuria popolare della Pennsylvania, al termine di tre settimane di processo. Cosby, 80 anni, che potrebbe vedersi inflitta una pena fino a 30 anni di carcere, rischia di trascorrere il resto della propria vita dietro le sbarre.

Cosby era stato denunciato dalla donna una dipendente dell'universita' di Temple, che lo aveva accusato di averla drogata e violentata. La vittima fu ospite di Cosby nella sua casa a Cheltenham, alle porte di Philadelphia, una sera del gennaio 2004: lui le offri' vino e la costrinse, secondo una deposizione giurata, a ingerire tre pillole blu. "Subito dopo, lei divenne incapace di intendere e Cosby la porto' su un divano, posizionandosi alle sue spalle. Lui accarezzo' il seno della vittima, infilo' le mani nei suoi pantaloni e poi le penetro' la vagina con le dita. La vittima non era consenziente a nessuno di questi atti, ha raccontato che era incapace di muoversi o parlare e che si sentiva 'gelata' e 'paralizzata'", ha spiegato la procura. Prima di quella serata, Cosby aveva gia' tentato avances sessuali nei confronti della donna in due occasioni.

La sentenza che condanna la star televisiva per violenza sessuale e' la prima dell'era #MeeToo, il movimento nato sull'onda del caso Weinstein, il produttore cinematografico accusato di aver sottoposto a abusi sessuali diverse attrici. "Finalmente si puo' affermare che alle donne si crede", ha affermato la legale della Constand, mentre per la difesa di Cosby, che ha annunciato il ricorso in appello, "la battaglia non e' ancora finita". Per la procura "e' stata fatta giustizia", giudicando colpevole "un uomo ricco e potente che era sfuggito per troppo tempo a questo momento".