Molestie: Nyt annulla evento con James Franco, attore si difende

Il New York Times ha annullato un evento previsto per oggi con James Franco, dopo che nei giorni scorsi diverse attrici hanno accusato l'attore e regista di molestie sessuali. Si tratta d TimesTalks, rubrica di conversazioni tra giornalisti e personalita' di diversi settori. Franco si e' difeso affermando che le accuse contro di lui "non sono precise".