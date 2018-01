Colpevole. La condanna, che sara' poi definita, oscillera' fra i 40 e i 175 anni per Larry Nassar. L'ex medico della nazionale Usa di ginnastica per anni ha abusato di decine di atlete e atleti per 30 anni. La sentenza e' stata letta dalla giudice Rosemarie Aquilina che ha detto: "Ho appena firmato la tua condanna a morte... Non hai il diritto di uscire di nuovo da una prigione". Poco prima, Nassar si era scusato per "il dolore, il trauma e la distruzione emotiva" delle sue vittime.