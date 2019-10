Monopattino elettrico, arriva la prima multa a Torino: oltre 1.000 euro

La prima multa per la circolazione con un monopattino elettrico è arrivata a un giovane di Torino. Il ragazzo era alla guida di un monopattino elettrico. Dopo alcuni controlli ha subito una sanzione di oltre 1.000 euro. Secondo quanto riportato dal verbale compilato dalla pattuglia dei vigili urbani, la multa di 1.079€ si giustifica per la mancanza di targa, libretto di circolazione e assicurazione violando in tal caso gli articoli 97, 193 del codice della strada.

Dal 21 ottobre, la Polizia Municipale, ha emanato una circolare su cosa fare in caso di monopattini elettrici in giro per la città piemontese. Nello specifico la circolare spiega come i monopattini elettrici siano paragonabili in tutto e per tutto ai ciclomotori non appena questi superano i 6 chilometri all'ora di velocità. Questo significa che se equiparati ai ciclomotori devono possedere un certificato di circolazione, una targa e chiaramente anche un'assicurazione.