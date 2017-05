Monopoli, anziano morto spinto dalla scogliera: fermati 2 minorenni

Monopoli, anziano morto spinto dalla scogliera: fermati 2 minori

Sono stati fermati con l'accusa di omicidio volontario a scopo di rapina i due minorenni, di 17 e 15 anni, che ieri avrebbero spinto in mare dalla scogliera due anziani, provocando la morte del 77enne Giuseppe Dibello. Lo riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno, spiegando che i fermi sono stati disposti dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bari ed eseguiti dai carabinieri.

I due ragazzi sono ora detenuti nell'istituto minorile Fornelli di Bari. L'uomo, insieme con un anziano amico, sarebbe infatti caduto in mare dopo essere stato spinto dagli scogli da due ragazzini. Per Dibello non c'è stato nulla da fare. Dopo aver sbattuto sulle rocce è finito in acqua ed è morto, forse per annegamento. Il suo amico, invece, è riuscito a salvarsi e a chiedere aiuto. La certezza sulle cause del decesso la darà l'autopsia che sarà eseguita il 5 maggio nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari da Antonio De Donno.