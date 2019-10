Il 2019 per il gruppo editoriale Monrif "sarà ancora un anno di transizione, con forse un leggero risultato negativo" ma "contiamo che a fine anno con tutte le misure messe in cantiere si possa ben sperare per il 2020, siamo fiduciosi". Così il presidente di Monrif, Andrea Riffeser Monti, in un colloquio con Radiocor a margine dell'assemblea straordinaria del gruppo, ha risposto sulle previsioni per il 2019 anche alla luce dell'incorporazione della Poligrafici Editoriale.