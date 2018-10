Montagna: morti i due escursionisti dispersi a Pinerolo

Sono morti i due escursionisti dispersi sulle montagne attorno a Pinerolo che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese stavano cercando dalla serata di ieri. Il cadavere di un 65enne residente nella cittadina che era uscito con la mountain bike per percorrere un itinerario tra Val Pellice e Queyras e' stato individuato a monte del rifugio Granero. L'uomo e' precipitato durante una discesa, forse scivolando su una placca di neve gelata. Di un secondo escursionista, di cui non si conoscono le generalita', e' stato individuato il corpo nei pressi del colle del Sabbione. L'uomo ieri sera non aveva fatto ritorno al rifugio Selleries in Val Chisone. In entrambi i casi verra' attesa l'apertura delle basi 118 di elisoccorso per procedere con le operazioni di recupero delle salme. (AGI) Red/Sar