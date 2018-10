Monza, 21enne investe e uccide 2 marocchini: ai domiciliari

E' stata posta agli arresti domiciliari la 21enne brianzola che nella notte tra venerdi' e sabato ha investito e ucciso due uomini di origine marocchina che camminavano lungo la provinciale Monza-Trezzo. Dagli esami del sangue e' emerso che la giovane aveva un tasso alcolemico molto elevato e per questo la Procura della Repubblica di Monza ne ha disposto l'arresto con l'ipotesi dell'omicidio stradale.

La tragedia che si e' consumata alle 4 di mattino nei pressi di Bellusco e' strettamente legata all'eccessivo consumo di alcol. I due marocchini di 33 e 38 anni, infatti, si erano incamminati lungo la statale dopo che la Seat Ibiza su cui viaggiavano era stata fermata dai carabinieri per un controllo mentre procedeva a zigzag. Al loro amico e connazionale che era al volante, un 29enne trovato positivo all'alcol test, era stata ritirata la patente per guida in stato d'ebbrezza. Gli altri due amici, Aziz e Youssef, non erano in grado di guidare e cosi' la vettura e' stata lasciata sul bordo della Strada provinciale 2 e loro hanno proseguito a piedi al buio, ancora alticci dopo la serata in compagnia.

Poco distante dalla caserma dei carabinieri di Bellusco, e' sopraggiunta la Lancia Y della 21enne di Ornago in piena velocita' che li ha falciati. Uno di loro ha sfondato il parabrezza, l'altro e' stato trovato a diversi metri di distanza, in un fosso oltre il guardrail. Sull'asfalto non c'era segno di frenata. La giovane e' stata portata in stato di choc e leggermente ferita all'ospedale di Vimercate, dove e' stata piantonata e sottoposta ad esame del sangue. Dalle indagini la sua posizione e' uscita aggravata il tasso di alcol sarebbe risultato particolarmente elevato.

Ora rischia una condanna pesante, tra gli otto e i 12 anni di carcere, per duplice omicidio stradale con l'aggravante dello stato d'ebbrezza.