Morta la bimba caduta in piscina a Porto Sant'Elpidio

SCHIAFFO 2 - L'infermiere del pronto soccorso di Chiari. Non solo Brescia. Ha fatto il giro d'Italia il video di questo signore che gioca al computer invece di rispondere al telefono. Un danno incredibile a tantissimi operatori sanitari che ogni giorno fanno il loro lavoro con passione e dedizione. Speriamo gli insegnino a stare al mondo.



E' morta ieri sera la bimba caduta in una piscina domenica nel 'Centro vacanze La Risacca' di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Era ricoverata all'ospedale di Ancona. Il Centro ha scritto un post su Facebook: "abbiamo appena ricevuto la notizia che la bimba che ha rischiato di affogare in piscina la scorsa domenica purtroppo non ce l'ha fatta. Tutto lo Staff si stringe nel dolore al fianco della famiglia della piccola. Chiediamo a tutti di rivolgere un pensiero e una preghiera".