Morte Carlo Giuliani, consigliere Pd Ancona: Placanica doveva prendere la mira



"Se in quella camionetta ci fosse stato mio figlio, gli avrei detto di prendere bene la mira e sparare". Nell'anniversario della morte di Carlo GIULIANI, un consigliere Pd di Ancona, Diego Urbisaglia, pubblica su facebook un post choc.

Urbisaglia ricorda che nel 2001, all'epoca del G8 di Genova, portava "le pizze tutta l'estate per aiutare i miei a pagarmi l'universita' e per una vacanza che avrei fatto a settembre. Guardavo quelle immagini e dentro di me tra Carlo GIULIANI con un estintore in mano e un mio coetaneo in servizio di leva parteggiavo per quest'ultimo. Oggi nel 2017 che sono padre, se ci fosse mio figlio dentro quella campagnola gli griderei di sparare e di prendere bene la mira. Si' sono cattivo e senza cuore, ma li' c'era in ballo o la vita di uno o la vita dell'altro. Estintore contro pistola. Non mi mancherai Carlo GIULIANI