Morte Marianna Pepe: mix di alcol e farmaci, due persone indagate

E' giallo sulla morte di Marianna Pepe, 39 anni, ex campionessa nazionale di tiro a segno probabilmente morta da un mix di alcol e psicofarmaci. Sono vari e piuttosto circostanziati gli elementi investigativi e le testimonianze che portano ad avvalorare questa ipotesi anche se le piste che gli inquirenti stanno seguendo sono diverse. In sostanza si vuole capire come, quando e perche' la giovane donna abbia deciso di assumere una tale dose di farmaci, tanto da farla morire.

Il principale interrogativo resta questo: ha deciso lei di farla finita oppure ci sono particolari circostanze che l'hanno indotta alla tragica determinazione? E a questo proposito una novita' c'e' - come riporta poco fa la home page de Il Piccolo di Trieste - : la sera prima di morire la donna sarebbe stata violentemente picchiata dall'ex compagno davanti al figlioletto di cinque anni. Poi avrebbe chiesto ospitalita' a casa dell'amico.

E ora ci sono due persone indagate per la sua morte. Non c'e' dubbio peraltro che i suoi soccorritori, quando sono intervenuti, si sono immediatamente resi conto di trovarsi dinnanzi a una morte per overdose. L'ex campionessa, come accertato dagli inquirenti - e come scrive il quotidiano - versava in un periodo di profonda crisi psicologica.

Una depressione dovuta per buona parte alle pesanti difficolta' nei rapporti con l'ex compagno e alla gestione del bambino che i due avevano avuto assieme. La vicenda e' ora nelle mani della Polizia e della Procura che ha aperto un fascicolo. Martedi' il pm Lucia Baldovin conferira' l'incarico al medico legale per l'autopsia.