Morto a 90 anni il padre di Massimo Giletti

Era uno dei piu' importanti rappresentanti di una generazione di imprenditori che nei decenni scorsi ha fatto grande l'industria tessile biellese: Emilio Giletti, padre del noto conduttore televisivo Massimo Giletti e dei suoi due fratelli Maurizio ed Emanuele, e' deceduto nella tarda mattinata di oggi, per cause naturali all'eta' di 90 anni presso l'ospedale di Novara. Nato a Trivero, in provincia di Biella, nel 1929, era proprietario dell'omonima azienda, la Giletti S.p.A., situata a Ponzone, nel comune di Valdilana, e nota al grande pubblico per la produzione di filati. Eclettico e filantropo, Giletti era un imprenditore profondamente legato al suo territorio: in tempi recenti aveva contribuito, ad esempio, alla realizzazione del palazzetto dello sport di Ponzone, inaugurato il 21 ottobre del 2017 e intitolato col nome di Pala Giletti. In attesa dei funerali, ancora da fissare, dovrebbe essere allestita nelle prossime ore la camera ardente all'interno dell'azienda.