Paolo Tenna, a.d. della Torino film commission, morto a Roma

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta contro ignoti ipotizzando il reato di istigazione al suicidio in relazione alla morte di Paolo Tenna, manager 47enne della Piemonte Film Commission, precipitato dal quarto piano di un albergo del centro cittadino. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia. Il corpo di Tenna è stato trovato questa mattina poco dopo le 6 in strada piazza San Bernardo.

L'uomo - secondo quanto si apprende - era ospite del vicino hotel con ingresso in via Emanuele Orlando. Sul corpo della vittima sono stati riscontrate ferite da caduta da impatto. Sul caso indagano i carabinieri che non escludono alcuna nessuna pista.