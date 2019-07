Morto Carlo Federico Grosso, avvocato ed ex vicepresidente Csm

È morto a Torino il professor Carlo Federico Grosso, tra gli avvocati più noti del Paese. Lo confermano fonti delle Camere penali. Grosso era nato nel 1937, tra il 1996 e il '98 è stato vicepresidente del Csm. Nella sua carriera di avvocato, è stato difensore di Annamaria Franzoni nel processo per il delitto di Cogne e anche legale di parte civile nel processo per la strage della stazione di Bologna.

Carlo Federico Grosso è stato uno dei più noti penalisti italiani. Principe del foro, è stato avvocato nei grandi processi: dalla strage di Bologna al delitto di Cogne. Grosso è stato il primo difensore di Annamaria Franzoni nel processo per il delitto di Samuele, ed è stato legale di 'Repubblica' e 'L'Espresso'. Laureatosi nel 1959 con una tesi di diritto penale, Grosso aveva poi intrapreso la carriera di docente universitario negli atenei di Urbino, Genova e poi a Torino dove ha retto la cattedra di diritto penale dal 1974 al 2007 di cui è stato nominato professore emerito. Carlo Federico Grosso ha avuto anche un trascorso politico: è stato eletto al consiglio comunale di Torino come indipendente nelle liste del Pci, è stato vicesindaco del capoluogo piemontese (anni ottanta), consigliere comunale dal 1980 al 1990 e poi, dal 1990, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Grosso ha ricoperto anche l'incarico di vicepresidente del Csm (eletto nel 1996 ha ricoperto la carica fino alla scadenza naturale del mandato nel 1998). Negli anni 1998-2001 ha presieduto una commissione ministeriale per la riforma del codice penale nominata dall'allora ministro della giustizia Giovanni Maria Flick. Dopo un'ampia discussione pubblica con studiosi di diritto penale, avvocati e magistrati, nel 2001 ha consegnato al ministero il testo degli articoli della parte generale del codice. Nel 1998, su nomina dell'allora ministro per i beni culturali con delega allo sport Walter Veltroni Grosso ha presieduto anche una commissione amministrativa di indagine in materia di doping.

Come avvocato, ha tutelato le posizioni di tanti cittadini che erano parte lesa nei processi. E così Carlo Federico Grosso ha tutelato la posizione di oltre 32 mila portatori di bond come parte civile nei processi per il crack Parmalat davanti ai Tribunali di Parma e Milano, e, sempre come parte civile, ha patrocinato il Comune di Milano nel processo per i derivati davanti al Tribunale di Milano. È stato difensore dell'Eni e di suoi dirigenti in numerosi processi penali. Ha inoltre difeso Renato Soru davanti al Tribunale di Cagliari, Silvio Scaglia davanti al Tribunale di Roma, Calogero Mannino davanti alle sezioni unite della Cassazione e al Tribunale di Palermo nel processo sulla trattativa Stato-mafia