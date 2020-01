Mose, riuscito il test di sollevamento.De Micheli: "Dimostreremo che funziona"

Il Mose funziona. Riuscito il test di sollevamento delle paratie a Venezia. "Dimostreremo che funziona"., il commento del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli. L'imputato è il Mose, il sistema ingegneristico (letteralmente: Modulo sperimentale elettromeccanico) che dovrebbe dare un po' di respiro alla questione dell'acqua alta a Venezia, la cui costruzione è cominciata nel 2003 e tra alterne vicende ha attraversato varie fasi di insuccessi e di stalli. Ma ora sembra la volta buona: "Stanotte la prima prova sul Mose è andata bene, se si ripresenterà l'emergenza potremo alzare le paratie" per contrastare l'acqua alta a Venezia. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, al seminario Pd nel Reatino.

L'intera barriera composta di 20 dighe mobili si è sollevata, a partire dalle 8.00 circa, per poi tornare negli alloggiamenti sul fondale alle ore 12.50. Al test di oggi, dalla control room del Consorzio Venezia Nuova situata nell'isola artificiale, ha assistito il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che già il 3 dicembre scorso aveva osservato la precedente prova a Malamocco, anche nella sua veste di commissario straordinario per l'acqua alta. Assieme a lui anche il Provveditore alle opere pubbliche per il Veneto (l'ex Magistrato alle Acque), Cinzia Zincone, che sovrintende ai passaggi autorizzatori del Mose.