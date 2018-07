Movimento Roosevelt,Sylvie Lubamba s'iscrive e partecipa alla giornata di Roma

Rendiamo noto che anche Sylvie Lubamba, nota showgirl, modella e attrice italiana nata da genitori originari della Repubblica Democratica del Congo (vedi la biografia su: https://it.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Lubamba ) parteciperà alla giornata politica rooseveltiana di sabato 14 luglio a Roma, presso l’Istituto Sant’Orsola di Via Livorno 50/a (sugli eventi della giornata, vedi: https://blog.movimentoroosevelt.com/home/1744-il-partito-che-serve-all-italia-si-comincia-il-14-luglio-2018-a-roma-anche-mauro-scardovelli-aldo-potenza-daniele-cavaleiro-franco-bartolomei-nino-galloni-pierluigi-winkler-sergio-magaldi-marco-moiso-enzo-di-frenna-e-claudio-quaranta-parteciperanno-ad-una-tavola-rotonda-ricca-di-interventi-di-altri-autorevoli-politici-politologi-economisti-sociologi-e-antropologi-sia-interni-che-esterni-all-area-m.html e https://www.movimentoroosevelt.com/news/per-dipartimento/redazione/locandina-tavola-rotonda-del-14-luglio-2018-il-partito-che-serve-all-italia.html e https://www.movimentoroosevelt.com/news/per-dipartimento/presidenza/assemblea-generale-mr-del-14-luglio-2018-a-roma-ordine-dei-lavori.html e https://www.movimentoroosevelt.com/news/per-dipartimento/redazione/locandina-assemblea-generale-movimento-roosevelt-appuntamento-a-roma-il-14-luglio-2018.html ) e, in quella stessa sede, chiederà di poter ricevere la tessera del metapartitico Movimento Roosevelt (www.movimentoroosevelt.com ). Dai colloqui romani e milanesi intercorsi fra la Lubamba e i vertici del MR, è emersa attualmente una chiara vocazione politica in senso democratico e progressista della show-girl italiano-congolese a suo tempo vicina alla Lega (e in rapporti di amicizia, nel 2008, con un più giovane Matteo Salvini), già Miss Toscana 1992 e concorrente di Miss Italia, attivissima in diverse trasmissioni televisive di Rai, Mediaset e La7, interprete di svariati film, incappata poi in alcuni guai giudiziari. Sylvie Lubamba, tuttavia, dopo un periodo di detenzione durato dall’agosto 2014 al dicembre 2017, ha ammesso i suoi errori (i suoi reati, in ogni caso, riguardavano un uso improprio di carte di credito, e furono sanzionati con il carcere anche per una cattiva gestione legale, da parte della stessa imputata, delle vicenda, che avrebbe potuto trovare un accomodamento diverso e meno traumatico), si è profondamente pentita di quanto commesso e, proprio grazie all’esperienza carceraria, ha maturato l’intenzione di dedicarsi prioritariamente ad attività sociali e civili di interesse e beneficio collettivo. Complice, in questo, anche un toccante incontro, proprio nel carcere di Rebibbia, con Papa Francesco, cosi come raccontato tra gli altri in http://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/sylvie-lubamba-da-chiambretti-alla-lavanda-del-papa_2104124-201502a.shtml .



Di recente, la Lubamba si è raccontata in diverse interviste molto seguite e dibattute, tra cui: http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/sylvie-lubamba-parla-volta-libert-carcere-ho-riscoperto-fede-1478204.html e https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/pomeriggiocinque/sei-pentita_F308458401081C09 e https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/pomeriggiocinque/sylvie-lubamba-intervista-esclusiva_F308458401087C17 e https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/pomeriggiocinque/sylvie-lubamba-intervista-esclusiva_F308458401081C08 .



Secondo il Presidente del Movimento Roosevelt, Gioele Magaldi, Sylvie Lubamba potrebbe essere una preziosa testimonial rooseveltiana nell’assistenza ai detenuti oppressi spesso da condizioni detentive non adeguate al loro recupero e reinserimento sociale, cosi come la “punta di diamante” per avviare una originale politica italiana di gestione sia dell’integrazione razziale ed etnica sul territorio del Bel Paese, sia del problema “immigrazione” nel segno di un nuovo Piano Marshall per l’Africa e l’intera area mediterranea.



A tal riguardo, è possibile comprendere meglio la posizione magaldiana e di alcuni altri dirigenti apicali MR sul tema “migranti”, leggendo https://www.movimentoroosevelt.com/news/per-dipartimento/presidenza/nel-segno-di-palme-rosselli-e-sankara-e-contro-la-crisi-della-democrazia-in-italia-europa-africa-e-a-livello-globale-partendo-dalla-milano-di-sala-oppure-andando-oltre-verso-una-milano-che-diventi-davvero-capitale-civile-economica-e-morale-d-italia-7.html e http://www.libreidee.org/2018/07/magaldi-i-falsi-amici-dei-migranti-che-hanno-piegato-litalia/ .