Mozione razzismo, Parolin (Vaticano): "Preoccupa mancanza di unità in Aula"

Il segretario di Stato Vaticano da' voce alla preoccupazione per la astensione della destra sulla Commissione Segre contro odio e antisemitismo. "Mi preoccupa - dice Parolin a margine di un evento alla Lateranense dedicato ai diritti umani e alla pace - nel senso che su alcune cose come i valori fondamentali dovremmo essere tutti uniti. Ci sono cose su cui dovremmo convergere. Io penso che l'invito sia a riflettere su valori fondamentali" dice Parolin che ". Ci vogliono basi comuni. Poi naturalmente anche qui c'é il pericolo di politicizzare tutto ciò, dovremmo davvero uscire da questo".

VATICANO: PAROLIN SU OPERAZIONE IMMOBILIARE, 'FIDUCIOSO IN MAGISTRATURA CHE DEVE CHIARIRE''

"Fiducioso nella magistratura che dovrà chiarire", per "tutti la presunzione di innocenza". Il Segretario di Stato, Pietro Parolin, torna sull'operazione immobiliare a Londra del Vaticano per cui sono stati sospesi quattro dirigenti e un prelato. "Io non rispondo a Becciu, quello che ho detto è che ora la questione è in mano alla magistratura che farà il suo lavoro che serve a chiarire. Questo volevo dire - osserva Parolin ai margini di un evento organizzato alla Lateranense sui diritti e la pace - esprimendo ancora una volta la fiducia nell'operato della magistratura e sottolineandolo era implicito -ma lo dico apertamente ora - che dobbiamo dare a tutti la presunzione di innocenza fino a quando non è dimostrato il contrario". L'altro giorno il porporato, riferendosi alla operazione immobiliare, ha parlato di "operazione opaca" scatenando la reazione di sdegno del cardinale Angelo Becciu, all'epoca sostituto alla Segreteria di Stato. L'Operazione resta opaca? "Resta che la magistratura deve chiarire", osserva Parolin.