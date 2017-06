Mucca pazza, anziana muore nel Pistoiese. Torna il morbo della mucca pazza

Mucca pazza, il morbo torna in Italia?

Potrebbe essere stato il cosiddetto morbo della "mucca pazza" a uccidere una donna di 76 anni a Pescia (Pistoia). Lo scrive oggi il quotidiano "La Nazione", riportando le parole dei familiari dell'anziana, i quali avrebbero avuto la conferma della malattia dai medici e dall'esame autoptico, svolto a Bologna.

La donna, sempre secondo il giornale, aveva iniziato ad avvertire i primi sintomi a inizio aprile, ma tutto lasciava supporre un improvviso sviluppo dell'Alzheimer. Le sue condizioni sono però rapidamente peggiorate, fino al ricovero in ospedale e al decesso, avvenuto sabato scorso. Al momento dalla Asl Toscana Centro non c'e' comunque ancora "la conferma al cento per cento che si tratti proprio di mucca pazza".