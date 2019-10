Muore dopo 36 ore di coma ciclista caduto nella volata di una gara

E' morto - dopo 36 ore di agonia - il giovane ciclista dilettante di Prato, Giovanni Iannelli caduto nella volata di una corsa a Molino dei Torti (nell'Alessandrino). il 22enne atleta toscano correva con la squadra del Team Hato Green Tea Beer. L'incidente risale a sabato scorso all'arrivo dell'87/o Circuito Molinese.

Cordoglio da parte di Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale italia di ciclismo. "Non esistono parole che possano mitigare il dolore di una tragedia come questa - sottolinea in un post su Facebook - Giovanni stava disputando una volata, una delle tante. Mancavano 100 metri, il traguardo poteva vederlo. Chissà quante volte è passato sotto uno striscione d'arrivo, chissà quanti giorni ha sognato di arrivarci prima di tutti gli altri. Sabato quello striscione lo ha solo intravisto, in lontananza. A 100 metri, in piena volata, è caduto a terra e la sua vita si è fermata lì. Quando muore un corridore muore una parte di noi, quando a perdere la vita è un ragazzo di 22 anni le domande che ci facciamo sono infinite ma di risposte non se ne trovano. Ci troviamo improvvisamente fragili, tristi, disperati. E penso alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra, ai suoi amici, a tutte quelle persone che in questo momento stanno piangendo la perdita di un figlio, un compagno di squadra, un ragazzo di 22 anni".