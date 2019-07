Muro Usa-Messico, un’altalena per unire. Ecco l’nstallazione artistica. VIDEO

Ecco l'installazione artistica ideata da due professori californiani, Ronald Rael e Virginia San Fratello, diventata realtà a Sunland Park. L'idea di un'altalena che permettesse ai bambini messicani e americani di giocare assieme nonostante il muro che separa i due Stati è nata dieci anni fa. Come scrive il sito di SkyTg24, nel progetto il muro doveva fungere da "baricentro" e permettere agli abitanti delle due parti di interagire nonostante la barriera fisica. Da lì, il primo sketch di un'altalena che facesse perno proprio sul muro.

"E' stata una delle esperienze più incredibili della nostra vita", ha scritto su Instagram Ronald Rael, pubblicando alcuni video e fotografie dell'installazione, di un brillante colore rosa, "Il muro è diventato letteralmente un fulcro per le relazioni Usa-Messico, e bambini ed adulti hanno potuto connettersi in maniera significativa, riconoscendo come ciò che avviene da un lato della barriera possa avere una diretta conseguenza anche dall'altra parte".